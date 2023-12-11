Isparta’da hakkında yakalama kararı olan firari yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan O.Y. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta’da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 5 ay hapis cezası olan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan O.Y. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.