Isparta'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri; iki iş yeri ve kurumdan hırsızlık, bir bisiklet hırsızlığı ve bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtlarıyla iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin F.T., bisikleti çalan şüpheli şahısın M.Y. olduğunu belirlendi. 2 şahıs düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çeşitli hırsızlık suçuna karışan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılırken, şahısların hırsızlık yaptığı anlar iş yeri ve apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin iş yerindeki kasa kısmına gelerek yazar kasadan paraları aldığı, diğer şüphelinin ise apartmanın bodrum katına inerek bisikleti götürdüğü görülüyor.