Isparta'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı

Isparta’da Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'da hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri; iki iş yeri ve kurumdan hırsızlık, bir bisiklet hırsızlığı ve bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtlarıyla iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin F.T., bisikleti çalan şüpheli şahısın M.Y. olduğunu belirlendi. 2 şahıs düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw078057-02-1.jpg

Öte yandan, çeşitli hırsızlık suçuna karışan 7 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılırken, şahısların hırsızlık yaptığı anlar iş yeri ve apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin iş yerindeki kasa kısmına gelerek yazar kasadan paraları aldığı, diğer şüphelinin ise apartmanın bodrum katına inerek bisikleti götürdüğü görülüyor.

aw078057-01-1.jpg

aw078057-04.jpg

Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Son Haberler
Hadise'nin makyajsız pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi Magazin
Hadise'nin makyajsız pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi
Erzurum Ayvalı Barajı'nda yetişiyor Japonlar ve Ruslar kapıyor. Devlet desteğiyle başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar Ekonomi
Erzurum Ayvalı Barajı'nda yetişiyor Japonlar ve Ruslar kapıyor. Devlet desteğiyle başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Son Dakika... Gazze'nin dünyayla bağlantısı tamamen kesildi Dünya
Son Dakika... Gazze'nin dünyayla bağlantısı tamamen kesildi
Eski eşinin ölümüne neden olan sanığa iyi hal indirimli 4 yıl 2 ay hapis cezası Gündem
Eski eşinin ölümüne neden olan sanığa iyi hal indirimli 4 yıl 2 ay hapis cezası
Mermer fabrikasındaki iş kazasında Ozan'ın ölümüne 1 tutuklama Gündem
Mermer fabrikasındaki iş kazasında Ozan'ın ölümüne 1 tutuklama
İrem Helvacıoğlu şöhret olmadan önce yaptığı işi açıkladı Magazin
İrem Helvacıoğlu şöhret olmadan önce yaptığı işi açıkladı