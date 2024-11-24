Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı var

Kaynak: İHA
Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı var

Isparta Eğirdir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Isparta'nın Eğirdir ilçesi Baybuğan Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa B. (28) idaresindeki otomobil ile Muhammed S. (29) yönetimindeki otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada, sürücü Musa B. ile aynı araçta bulunan Yasemin B. (49), Berfin B. (26),ve 19 yaşındaki Alparslan B. yaralandı. Diğer araçta bulunan sürücü Muhammed S. ile yolcu Emre M. (25) ve Onur D." kazada yaralananlar arasında yer aldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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