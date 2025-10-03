Isparta’da kan donduran olay! Evin önündeki bütün araçları kundakladı

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Sarıidris Beldesi İstiklal Mahallesi Çatmalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Akyol'un evinin önünde park halinde duran minibüs, traktör ve biri ATV tipi olmak üzere 2 motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli şüpheli tarafından ateşe verildi. Bu sırada eşi, çocukları ve torunlarıyla evde uyuyan Akyol, gelen seslerle yangını fark etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçlarda hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme ve kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olay anı, evdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yüzünde maske olan şüphelinin dağ tarafından biri sırtında iki bidonla geldiği, önce evin bir tarafındaki araçların üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği, ardından evin arkasından dolanıp bu kez de diğer taraftaki minibüsü ateşe verdiği görüldü. Araçların yanmasını bekleyen şüphelinin hızla uzaklaştığı anlar görüntülerde yer aldı.

'KORKTUM'

Mehmet Akyol, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saat 04.00 gibi eşim uyandı alevlerin sesiyle sonra otomobilden patlama sesi geldi. Uyandım ilk önce ATV'yi söndürdüm sonra otomobili söndürmek için uğraştım. İnsan şüphe ediyor ama devletimiz, askerimiz bu şahsı araştırıp, bulacak. Evin yanmasından korktum. Evde 4 torunum, gelinim, ben, eşim ve kızım yukarı katta yaşıyoruz. Şüphelendiğimiz birkaç kişi var ama devletimiz gereken bilgiyi verecektir. Adamın kastı neydi bilmiyorum, çoluğum çocuğum yanabilirdi. Böyle bir olay Sarıidris'te olmadı, bugüne kadar. Kimseyle düşmanlığım yok. Çiftçilik yaparım, elma budamaya giderim çalışırım. Kendi halimde bir insanım" diye konuştu.