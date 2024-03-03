Isparta'da korkutan yangın

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı yeni sanayi sitesi 3. sokakta meydana gelen yangınla ilgili alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Gök'e ait olduğu belirlenen kereste marangozhanesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinin çatı katındaki talaş deposundan gelen dumanı fark eden iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine aktardı.

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Gelen ihbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.