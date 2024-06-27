Isparta'da otomobil ve ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Isparta'da otomobil ve ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Isparta’da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonrası meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kaşaşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Senirkent yolu istikametine doğru seyir halinde ilerleye Kurban Ö. (45)’nün kontrolündeki 2 YL 056 plakalı Tofaş marka otomobil, Ayşe G.’nin kullandığı 32 YR 380 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisi ile otomobil refüje çıkarak beton elektrik direğine çarparak durdu. Yaşanan kazada sürücüler ve Fiat marka araçta yolcu olarak bulunan Mukadder G. yaralandı. Kazayı görenler yaşanan olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla beraber bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, araç sürücülerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mukadder G. ise tedbir amaçlı Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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