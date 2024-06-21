Isparta’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Yalvaç ilçesi Terziler Köyü yolu Akköprü mevkiinde gerçekleşti. Muhammet Ç. (30) yönetimindeki 03 AFG 307 plakalı Fiat marka otomobil ile Kenan Y. (42) yönetimindeki 32 KF 337 plakalı Opel marka otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada, sürücülerle birlikte Fiat marka otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Ç. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.