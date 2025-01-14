Isparta’da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA
Isparta’da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Isparta'da Bahçelievler Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 3032 Sokak üzerinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Arda A., henüz bilinmeyen bir sebeple Süleyman S. ve Ali S. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Arda A. elindeki bıçakla Süleyman S. ve Ali S.'yi yaraladı.

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Kavgayı ayırmak isteyen İsmail Y.T. ile Arda A. da darp edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kavgayı kontrol altına aldı.

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İlk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilen 4 yaralıdan Süleyman S.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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