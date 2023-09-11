Isparta’da tandır yangını

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında, tandır evi tamamen kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Isparta’da tandır yangını

Olay Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Ayvallı Köyü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Yavuz Ayvallı’ya ait ekmek tandırında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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Çıkan yangında tandır yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, tandırda bulunan buğdayların bir kısmı zarar gördü.

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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tandırda kalan buğdaylar köy sakinlerinin desteği ile kaldırıldı.

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