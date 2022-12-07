Isparta'da okula 5 gün grip molası

AA'dan aktarılan bilgilere göre; Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.
Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bugünden itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.
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