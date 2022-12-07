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Isparta'da okula 5 gün grip molası

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir okulda gribal enfeksiyon nedeniyle eğitime 5 gün ara verildi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 09:25
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir okul grip sebebiyle 5 gün tatil edildi

Isparta'da okula 5 gün grip molası
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AA'dan aktarılan bilgilere göre; Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bugünden itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

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