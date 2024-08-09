İsrail, 15 Ağustos'a işaret etti

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail, 15 Ağustos'a işaret etti

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet göndereceğini duyurdu. Hamas, İsrail'in yanıtına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere 15 Ağustos'ta müzakere heyeti göndereceğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "ABD ve arabulucuların teklifi üzerine İsrail, 15 Ağustos'ta müzakere heyetini, esir takası anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ayrıntıların sonuçlandırılması için sonradan belirlenecek yere gönderecek" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Hamas'tan İsrail'in duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YAKINLARI GAZZE'DE TUTULAN İSRAİLLİLERDEN NETANYAHU'YA ÇAĞRI

Yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gelecek hafta yapılması planlanan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için "liderlik gösterme" çağrısında bulundu.

İsrailli esirlerin aileleri tarafından, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, arabuluculuk girişimleri için ABD, Mısır ve Katar liderlerine çabaları dolayısıyla teşekkür edildi ve destek mesajı verildi.

İsrail hükümetine Gazze'de esir tutulanların geri getirilmesi için "liderlik gösterme" çağrısı yapılan açıklamada, Netanyahu'dan esir takası anlaşmasında eksik olan detayların tamamlanması istendi.

ABD, MISIR VE KATAR'IN ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD, Mısır ve Katar'dan yapılan ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yapılmıştı.

Ortak açıklama, ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin imzasıyla yayımlanmıştı.

Yedioth Ahronot gazetesinin 3 Ağustos'taki haberine göre ise İsrail dış istihbarat servisi Mossad Şefi David Barnea, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Ghassan Alian'dan oluşan ve Kahire'ye giden müzakere heyeti aynı gün geri dönmüştü.

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