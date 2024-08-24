İsrail 3 subayının daha Gazze'de öldüğünü duyurdu

Kaynak: AA
İsrail 3 subayının daha Gazze'de öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde süren çatışmalarda 3 subayının daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 6310. Tugayında görev yapan 26 ve 23 yaşlarındaki iki yedek subay ile 8119 No'lu taburda görev yapan 35 yaşındaki bir subay, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaşanan çatışmalarda öldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 336'sı kara operasyonlarında olmak üzere 699'a yükseldi. Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 249'u Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında olmak üzere 4 bin 376'ya ulaştı.

İsrail ordusu, ölü ve yaralı sayısına dair gerçek verileri gizlemekle suçlanıyor, bu durum da kamuoyunda ciddi eleştirilerle karşılanıyor.

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