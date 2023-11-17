İsrail, 7 Ekim’den bu yana 2 bin 760 Filistinliyi tutukladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 2 bin 760’tan fazla Filistinli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
İsrail, 7 Ekim’den bu yana 2 bin 760 Filistinliyi tutukladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne ve Batı Şeria’ya yönelik saldırıları sürüyor. Bir yandan Gazze Şeridi’nde birçok sivil yerleşim yeri, hastane ve camiyi vuran İsrail, bir yandan da Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki hastaneleri ve sivil yerleşim yerlerini kuşatarak baskınlar düzenliyor.

Filistinli Mahkumlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 2 bin 760’tan fazla Filistinlinin İsrail güçleri tarafından tutuklandığı belirtildi.

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