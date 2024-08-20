İsrail ABD'nin esir takası ve ateşkes önerisini kabul etti.

Kaynak: AA
İsrail ABD'nin esir takası ve ateşkes önerisini kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanı olan Antony Blinken, Tel Aviv'de yaptığı bir açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için hazırladığı öneriyi kabul ettiğini söyledi.

Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e gelen Blinken, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in kabul ettiğini açıkladığı ateşkes taslağındaki şartları açıklamaktan kaçındı.

Blinken, "İsrail'in güvenliliğine bağlılığımızı yineliyoruz. 7 Ekim'den itibaren bunu pratik olarak uyguluyoruz. Bölgeye askeri varlığımızı kaydırdık. Bu varlık, tahrik değil bilakis caydırmak içindi. Eğer ki bir saldırı gerçekleşirse bunu önlemek için hazırız." ifadelerini kullandı.

Bölgede olası bir saldırıyı önlemek için yoğun diplomatik çaba içinde olduklarını ifade eden Blinken, hedeflerinin, askeri bir çatışmayı önlemek, bu gerçekleşirse de bunu bertaraf etmek olduğunu belirtti.

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Blinken, tüm taraflardan tek taraflı adımlardan kaçınmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hükümetlerimiz arasındaki işbirliğiyle Gazze'de bir ateşkes ve buradaki İsaillilerin getirilmesi için bir anlaşma sağlamaya çalıştık. Amacımız, Gazze'deki esirlerin getirilmesi, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Gazze'deki Filistinlilerin can sağlığını güvenceye almak ve çektiği sorunları sona erdirmek."

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YENİ TEKLİFİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN DETAY YOK

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Doha'da "aradaki boşlukları kapatacak" yeni bir teklif sunduğunu kaydeden Blinken, yeni teklifteki maddeleri ise açıklamadı.

Blinken, anlaşma için ön şartlar konusunda ısrarcı olacağını açıklayan Netanyahu'nun "boşlukları kapatan yeni teklifi kabul ettiğini" açıkladı.

İsrail'in talepleri doğrultusunda boşlukları kapatan anlaşmayı "Hamas'ın kabul etmesi gerektiğini" dile getiren Blinken, ateşkes müzakerelerinden vazgeçmeyeceklerini, anlaşma olmadığı müddetçe, daha fazla İsrailli esirin hayatını kaybedebileceğini ve bu süreçteki olayların anlaşmayı imkansız hale getirmese de erteleyebileceğini aktardı.

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İsrail'den sonra Mısır ve Katar'a gideceğini söyleyen Blinken, Netanyahu'nun "kalıcı ateşkese razı olup olmadığıyla ilgili soruya" kaçamak cevap verdi.

Hamas'ın anlaşmaya ikna edilmesi gerektiğini tekrarlayan Blinken, "anlaşmanın aşamalarla ilerleyeceği" yanıtını verdi.

ABD'nin sunduğu, "boşlukları kapattığı" ifade edilen İsrail'in taleplerini de içeren anlaşma taslağının "aşamalarla ilerleyeceğini" belirten Blinken, "Birinci aşamada 6 hafta esirler karşılıklı serbest bırakılacak. İkinci aşamada da kalıcı ateşkes için müzakereler devam edecek. Uzman ekipler bu aşamalar üzerinde çalışıyor." sözlerini kullandı.

Blinken, İsrail istihbarat direktörlerinin Katar veya Mısır'da gerçekleşen görüşmelere gideceğini ifade ederek, "Hamas'ın önce anlaşmayı kabul etmesi sonra da aşamaları müzakere etmesi gerektiğini" söyledi.

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