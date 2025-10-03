İsrail alıkoyduğu aktivistleri terör mahkumu şartlarında tutacak

İsrail Deniz Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırdı. Operasyonda 480 aktivist alıkonuldu.

"TERÖR MAHKUMU" ŞARTLARINDA KALACAKLAR

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, alıkonulan aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde "terör mahkumu" şartlarında kalacağını söyledi.

Bakan Gvir, aktivistlerin tutulduğu İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'nde Gazze ile Mısır arasında Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezerken açıklama yaptı.

Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz" ifadesini kullandı.

DÖRT AKTİVİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Bugün filonun durdurulan son gemisi Marinette’deki altı aktivistin de İsrail’e götürüldüğü bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın X’teki açıklamasında ise şöyle dendi:

“Dört İtalyan vatandaşı sınır dışı edildi. Geri kalanlar ise sınırdışı edilme sürecinde. İsrail, bu süreci mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak istiyor.”