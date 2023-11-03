İsrail ambulans konvoyunu vurdu. 13 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü, saldırıyı dehşetle kınadı.

İsrail , Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’ne saldırarak 13 kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırı, Mısır’a tedavi götürülmek üzere yola çıkan ambulans konvoyunu hedef aldı.

Ambulanslar tahrip oldu

İsrail’in saldırısı, Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu. Hastane yetkilileri, saldırının hastane içinde de panik ve korkuya yol açtığını belirtti.

DSÖ dehşete düştü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük” dedi. DSÖ, İsrail’i uluslararası insan hakları ve insani hukuka uymaya çağırdı.