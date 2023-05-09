İsrail askeri bu kez Yahudi bir kadını hedef aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir Yahudi bir kadını, İsrail güçlerine saldırı düzenleme girişiminde bulunan Filistinli bir kadın olduğu zannıyla ateş açarak yaraladı.

İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada, psikolojik problemleri olduğu belirlenen bir kadının El Halil'in güneyinde İsrail'e ait askeri kontrol noktası yakınlarında vurulduğu belirtildi.

YARALANAN KADININ YAHUDİ OLDUĞU AÇIKLANDI

İsrail askerlerinin, adı paylaşılmayan Yahudi kadına ateş açarak yaraladığına dikkat çekilen açıklamada, askeri kontrol noktasına saldırı şüphesinin olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, daha önce Twitter'dan Filistinli bir kadının El Halil'in güneyindeki bir askeri kontrol noktasına saldırı düzenlemeye çalıştığını iddia etmiş ve İsrail askerlerinin kadını vurarak yaraladığını duyurmuştu