İzmit'te gencin yaptığı 'At kafasıyla' at taklidi güldürdü

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İzmit'te gencin yaptığı 'At kafasıyla' at taklidi güldürdü
Kocaeli İzmit'te bir genç, seyir halindeki aracın camından sarkarak başına geçirdiği at maskesiyle at taklidi yaptı. Bu komik anlar bir vatandaş tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral oldu.

Kocaeli İzmit'te ilginç bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir aracın camından sarkan bir genç, başına geçirdiği at maskesiyle at taklidi yapmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen araç, genç adamın komik hareketlerine tanıklık etti. Bu komik anlar, yanında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Video daha sonra sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral oldu.

Videonun paylaşılmasının ardından birçok kişi, genç adamın yaptığı at taklidini izleyerek eğlendi. Bazıları ise bu hareketi tehlikeli buldu ve gençleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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