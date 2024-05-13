İzmit'te gencin yaptığı 'At kafasıyla' at taklidi güldürdü

Kocaeli İzmit'te ilginç bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir aracın camından sarkan bir genç, başına geçirdiği at maskesiyle at taklidi yapmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen araç, genç adamın komik hareketlerine tanıklık etti. Bu komik anlar, yanında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Video daha sonra sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral oldu.

Videonun paylaşılmasının ardından birçok kişi, genç adamın yaptığı at taklidini izleyerek eğlendi. Bazıları ise bu hareketi tehlikeli buldu ve gençleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.