23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 03:02
Takip Et

İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü
+
Aa
-

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail işgal askerlerinin Nablus kentine baskınları sırasında açtıkları ateş sonucu kalbinden yaralanan 16 yaşındaki Ahmed Emced Şahade hayatını kaybetti.

Açıklamada, Nablus'ta İsrail askerlerinin girişine engel olmaya çalışan Filistinlilerle çıkan çatışmada ayrıca biri ağır olmak üzere 5 Filistinlinin de yaralandığını duyuruldu.

Filistin Kızılay Cemiyetinden yapılan açıklamada ise, işgal güçlerinin alandaki yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına da ateş açtıklarını ve araçlardan birine de kurşun isabet ettiği belirtildi.

Öte yandan, Kızılay acil yardım çalışanları, İsrail askerlerinin kalabalığa yoğun göz yaşartıcı gaz kullanmasından dolayı nefes yollarında ağır tahrişler oluşan onlarca kişiye sahada ilk müdahalenin yapıldığını ifade etti.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un doğusundaki Yusuf Makamı adıyla bilinen camiye baskınları sırasında onları himaye amacıyla askeri dozerlerin eşliğinde büyük bir askeri birlik kente giriş yaptı. Kente yönelik baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan arbede ve çatışmada işgal güçleri gerçek mermilerle halka ateş açtı.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi bulunduğunu belirterek bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
2
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
3
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
4
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
5
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
6
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
7
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
﻿İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü
﻿İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü
﻿İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü
﻿Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi
﻿Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi
﻿Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda araç birbirine girdi
﻿94 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿94 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿94 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Benzine indirim geldi. İşte yeni fiyatlar
﻿Benzine indirim geldi. İşte yeni fiyatlar
﻿Benzine indirim geldi. İşte yeni fiyatlar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.