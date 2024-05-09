İsmail Saymaz'dan flaş Sinan Ateş açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Saymaz'dan flaş Sinan Ateş açıklaması
Gazeteci İsmail Saymaz, Sinan Ateş’in evinin önünde video çeken, uçuş kayıtlarını ele geçiren, eşinin telefonu ve adresini temin eden komiserin ve 3 Ülkü Ocağı yöneticisinin serbest bırakıldığını haklarında dava bile açılmadığını iddia etti.

30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta, bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağcı isimli kişinin silahlı suikastına uğradı.

Yaşanan saldırı sonrası Ateş, hayatını kaybetti. Sinan Ateş'i vuran cinayet zanlısı, olay yerinden Audi marka bir araç ile kaçtı. Zanlının kaçtığı arabanın plakasıyla Ülkü ocakları Genel Başkanı’nın bindiği Audi marka aracın plakasının aynı olduğu iddia edildi. Ve Ateş’i kimin öldürttüğü soruları daha sık sorulur hale geldi.

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Sinan Ateş’e gerçekleştirilen suikastın arkasında kimler olduğu araştırılırken, Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü gazetesinde yazdığı köşe yazısının bir paragrafını sosyal medya hesabı X’den paylaştı.

Saymaz, Sinan Ateş’in evinin önünde video çeken, uçuş kayıtlarını ele geçiren, eşinin telefonu ve adresini temin eden komiserin ve 3 Ülkü Ocağı yöneticisinin serbest bırakıldığını, haklarında dava bile açılmadığını öne sürerken, Ateş için ‘Ekibi kurduk, kafasına sıkacaklar’ diyen kişinin bile yargılanmadığını iddia etti.

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Saymaz sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, “Sinan Ateş’in evi önünde video çeken, uçuş kayıtlarını ele geçiren, eşinin telefonu ve adresini temin eden komiser ve 3 Ülkü Ocağı yöneticisi serbest bırakılmış. Dava da açılmamış.

Ateş için ‘Ekibi kurduk, kafasına sıkacaklar’ diyen bile yargılanmıyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş’i katleden şahsın kaçırıldığı Audi araç ile Ülke Ocakları Genel Başkanı’nın bindiği Audi aracın plakalarının aynı olduğu iddiasına, “Bize operasyon çekmeye çalışıyorlar” diyerek yanıt verdi.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise Bahçeli’ye yanıt olarak, “Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır. Kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir. ‘Onun kalemini kırdık’ diyerek sağa sola elçi yollayanlar, birbirine mesaj atanlardır. Nereden aldığı belli olmayan bir güçle Özel Harekât polislerini torbacılara şoför yapanlardır” ifadelerini kullandı.

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