İsrail ateşkes önerisinin ana hatlarını kabul etti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre İsrail, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi önerisinin ana hatlarının birçoğunu kabul etti. Söz konusu önerinin önce İsrailli siviller ve kadınlar, ardından askerlerin serbest bırakılmasını içerdiği belirtilirken yaşayan esirlerin salıverilmesinden sonra ölenlerin teslim edileceği iletildi.

Biden, 31 Mayıs günü Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu iletmiş ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü ifade etmişti.

Çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada ise erkek askerler dahil olmak üzere bütün esirlerin serbest bırakılacağını İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elindeki ölen rehinelerin teslim edileceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye dek savaşın sürmesinde ısrarcı odluğunu söylemişti. Hamas da, İsrail sunduğu ve Biden’ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimi" hakkındaki önerilerine olumlu baktıklarını aktarmıştı.