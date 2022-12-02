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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı

İsrail Başbakanı Netanyahu, katıldığı bir podcast yayınında, Erdoğan’ın eskiden kendisine altı saatte bir ‘Hitler’ dediğini fakat artık ilişkilerinin düzeldiğini söyledi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 21:16
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İsrail Başbakanı Netanyahu: Erdoğan eskiden bana Hitler derdi, şimdi aramız düzeldi

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’li gazeteci Bari Weiss'e konuk olduğu podcast programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın her yaptığını onaylamadığını ama ilişkilerinin düzelmesinden memnun olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bana 6 saatte bir Hitler derdi" dedi.

'OBAMA'YLA ÇOK YAKIN DOSTLARDI'

Weiss'ın "Erdoğan gibi kişilerle gruplandırılıyorsunuz. Sizi otoriter liderlerle gruplandıran belki de 100 makale okumuşumdur" sözlerine yanıt veren Netanyahu, "Evet, biraz çocukça. Ben kendimi her zaman seçimlere veririm. Hiçbir zaman bir seçime karşı çıkmadım. Bakın, yıllarca Erdoğan’ın en yakın arkadaşı Barrack Obama'ydı. Çok yakın dostlardı. Sanırım bu da Erdoğan daha fazla gazeteciyi hapse attıktan ve basitçe Türkiye’yi standartların altında bir demokrasiye çevirdikten sonra değişti. Bizim ilişkilerimiz iyiye gitti, bana eskiden her 6 saatte bir Hitler derdi…" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Weiss'ın "Şimdi sadece her 12 saatte bir mi?" sorusuna ise "Hayır, aslında geçen gün dostça bir konuşmamız oldu ve bu yüzden mutluyum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Erdoğan’ın her yaptığını onayladığımdan değil tabii ki, onaylamıyorum" diye yanıt verdi.

 

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1950
2.12.2022 21:21
Ne yapsın, yüce Rabbim size mecbur etti ?? Sizde artık geçmişi kaşıyıp durmayın  
 
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