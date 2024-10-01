Tahran'da İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılara destek gösterisi düzenlendi

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülendi.

Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'da toplanan bir grup, İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılara destek vererek gösteri düzenledi.

İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı.