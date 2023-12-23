İsrail Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konu hakkında ortak yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçleri, El Halil, Ramallah, Kudüs, Cenin, Kalkilya ve Tubas şehirlerinde en az 20 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada Filistinlilerin “çok kötü bir şekilde” darbedildiği ve evlerinin de tahrip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail’in Batı Şeria'da gözaltına aldığı kişi sayısının 4 bin 675'e çıktığı belirtildi.

Söz konusu iki kurum 21 Aralık'ta yaptıkları açıklamada, İsrail hapishanelerinde 2 bin 870'i idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin 800 Filistinlinin tutuklu olduğunu aktarmıştı.