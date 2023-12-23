İsrail Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: AA
İsrail Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konu hakkında ortak yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçleri, El Halil, Ramallah, Kudüs, Cenin, Kalkilya ve Tubas şehirlerinde en az 20 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada Filistinlilerin “çok kötü bir şekilde” darbedildiği ve evlerinin de tahrip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail’in Batı Şeria'da gözaltına aldığı kişi sayısının 4 bin 675'e çıktığı belirtildi.

Söz konusu iki kurum 21 Aralık'ta yaptıkları açıklamada, İsrail hapishanelerinde 2 bin 870'i idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin 800 Filistinlinin tutuklu olduğunu aktarmıştı.

Son Haberler
AKP ile anlaşan MHP kaç ilde aday çıkartacağını açıkladı Gündem
AKP ile anlaşan MHP kaç ilde aday çıkartacağını açıkladı
Evde sade bir yılbaşı kutlamasının maliyeti 2 bin TL'yi aştı Ekonomi
Evde sade bir yılbaşı kutlamasının maliyeti 2 bin TL'yi aştı
Soğuk havalara dikkat! Ölümcül sonuçları olabilir Sağlık
Soğuk havalara dikkat! Ölümcül sonuçları olabilir
Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta kazanan Houston Rockets Spor
Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta kazanan Houston Rockets
Giresunlu İdris New York polis teşkilatında yarbay oldu. İdris için özel tören yapıldı Dünya
Giresunlu İdris New York polis teşkilatında yarbay oldu. İdris için özel tören yapıldı
Kenan Doğulu’nun Yeşil Kart’ı iptal edildi ABD’ye gidemedi Magazin
Kenan Doğulu’nun Yeşil Kart’ı iptal edildi ABD’ye gidemedi
Avukatın ölümcül intikamı. Polislerin dikkati ortaya çıkardı Dünya
Avukatın ölümcül intikamı. Polislerin dikkati ortaya çıkardı