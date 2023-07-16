İsrail Batı Şeria'da baskın düzenledi: 3 gözaltı 5 yaralı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği baskında, 3 kişiyi gözaltına aldı, 5 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Ribat Camisi'ni kuşatarak, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

BAKANLIK YARALILARI DUYURDU

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, baskın sırasında çıkan olaylarda 3'ü gerçek mermi ile olmak üzere 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistin Kızılayının açıklamasında ise olaylarda 35 kişinin atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

3 YAHUDİ YERLEŞİMCİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'de Yahudi yerleşimcileri hedef alan silahlı saldırının zanlısı 3 kişinin gözaltına alındığı ve olayda kullanıldığı düşünülen bir araca el konulduğu aktarıldı.

Ordu bugün, Beytüllahim kentindeki Taku kontrol noktası yakınında 3 Yahudi yerleşimcinin araçlarına açılan ateş sonucu yaralandığını, bölgeye tüm giriş-çıkışların kapatılarak geniş çaplı arama başlatıldığını açıklamıştı.