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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 193 dönüm araziye el koydu

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Eriha kentine bağlı El-Uca bölgesinde Filistinlilere ait 193 dönüm araziye el koyduğu belirtildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 20:50
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 193 dönüm araziye el koydu

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 193 dönüm araziye el koydu
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından bugün yapılan yazılı açıklama, Filistin haber ajansı WAFA'da yer aldı.

Açıklamada, İsrail makamlarının, Uca köyüne bağlı 193 dönümlük araziye, "kamulaştırma" (istimlak) gerekçesiyle el koyduğu ifade edildi.

Konseyin Başkanı Müeyyed Şaban, açıklamada, İsrail makamlarının, istimlak kararlarını, özellikle Batı Şeria'nın yüzde 61'lik kısmını oluşturan ve Filistinlilerin imar planı yapmasına izin verilmeyen "C Bölgesi"ndeki topraklara el koymada bir araç olarak kullandığını kaydetti.

Şaban, İsrail'in, 2014'ten bu yana "kamu yararı" gerekçesiyle 29 istimlak kararı çıkardığını ve bu kararlarla 2 bin 100 dönümlük araziye el koyduğunu belirterek, İsrail'in böylelikle yerleşim birimlerini yol ve tünellerle birbirine bağlayarak Yahudi yerleşimcilerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve "kolonyal" yerleşim projesine hizmet etmeyi amaçladığını dile getirdi.

İsrail, Filistin topraklarına el koyma politikasının bir parçası olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te binlerce dönümlük araziyi önce doğa koruma alanı ilan ediyor sonrasında ise buraları yerleşime açıyor.

Batı Şeria'daki bölgeler

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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