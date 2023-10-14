İsrail Batı Şeria’da kendi askerini vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'da "dost ateşiyle" vurulan İsrail askeri öldü.

KAYNAK: AA
İsrail Batı Şeria’da kendi askerini vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü bildirildi.

DOST ATEŞİNE KURBAN GİTTİ

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bir İsrail askeri, bir başka İsrail askerine yanlışlıkla ateş açtı.

Cuma günü meydana gelen olayda, dost ateşi sonucu ağır yaralanan askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması ve Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının ardından Batı Şeria'da baskı ve şiddetini artırmıştı.

32406928.webp

32406916.webp

İlgili Haberler
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında 2 sivil öldü
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında 2 sivil öldü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı geldi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı geldi
İnsan Hakları İzleme Örgütü açıkladı: İsrail, Gazze ve Lübnan'da ‘beyaz fosfor’ kullandı
Ermenilerle bir olan Lübnanlılar Türk Bayrağı’nı yaktı
Öne Çıkanlar
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İlluminati cinleriyle konuştuğunu iddia eden hoca video yayınladı: "Türklerin İslam'ı istedikleri gibi uygulamalarını engellemeye geldik." Gündem
İlluminati cinleriyle konuştuğunu iddia eden hoca video yayınladı: "Türklerin İslam'ı istedikleri gibi uygulamalarını engellemeye geldik."
İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: En az 20 kişi öldü, 80 kişi yaralandı Gündem
İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: En az 20 kişi öldü, 80 kişi yaralandı
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Lideri Mustafa Berguti: Uluslararası toplum buna müdahale etmezse korkunç şeyler olabilir Gündem
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Lideri Mustafa Berguti: Uluslararası toplum buna müdahale etmezse korkunç şeyler olabilir
Takla atıp su kanalına devrildi Yaşam
Takla atıp su kanalına devrildi
İsrail topçusu Gazze’ye ateş kustu. O anlar kameralara anbean yansıdı Dünya
İsrail topçusu Gazze’ye ateş kustu. O anlar kameralara anbean yansıdı
CHP’de hedef 2028 olarak belirlendi. "Partinin bir ivme kazanabileceğini düşünüyoruz” Siyaset
CHP’de hedef 2028 olarak belirlendi. "Partinin bir ivme kazanabileceğini düşünüyoruz”