İsrail Batı Şeria’da kendi askerini vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü bildirildi.

DOST ATEŞİNE KURBAN GİTTİ

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bir İsrail askeri, bir başka İsrail askerine yanlışlıkla ateş açtı.

Cuma günü meydana gelen olayda, dost ateşi sonucu ağır yaralanan askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması ve Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının ardından Batı Şeria'da baskı ve şiddetini artırmıştı.