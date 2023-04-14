İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişini kısıtladı

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişte kurulan kontrol noktalarına takviye birlikler gönderdiğini ve kimlik kontrolü yaparak bazı Filistinlilerin geçişine izin vermediğini aktardı.

Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinliler, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktası ile şehrin güneyindeki "300" isimli kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail güçleri, yaş sınırına uymasına rağmen "güvenlik" gerekçesiyle bazı erkeklerin girişine izin vermedi. Çok sayıda kişi, çeşitli nedenlerle kontrol noktalarından geri dönmek zorunda kaldı.

AA muhabirine konuşan Filistinli Eyad Uveynat (59), Kalendiya kontrol noktasında İsrail güçleri tarafından engellendiğini söyledi.

Uveynat, "İsrail güçleri, dördüncü cuma da Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için Kudüs'e girmeme izin vermedi. Ama ben her seferinde deniyorum." dedi.

Öte yandan bazı Filistinliler Batı Şeria ile Kudüs arasındaki Ayrım Duvarı'nı (Utanç Duvarı) aşarak, Mescid-i Aksa'ya ulaşmaya çalışırken, birçoğu İsrail devriyeleri nedeniyle başarılı olamadı.

İSRAİL'DEN MESCİD-İ AKSA İÇİN YAŞ SINIRI

İsrail, 20 Mart'ta aldığı kararla Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmaları için yaş sınırı getirmişti.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 56 yaş üstü Filistinli erkeklerin, Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceği açıklanmıştı.

45 ile 55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı koşulmuştu.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği güvenlik duvarının ötesindeki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret için özel izne ihtiyaç duyuyor.

Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, güvenlik duvarı boyunca yer alan 23 kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor. (AA)