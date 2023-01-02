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İsrail, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim biriminin boşaltılması kararından vazgeçti

İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen kaçak Yahudi yerleşim birimini boşaltması yönündeki tutumundan vazgeçtiği belirtildi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 22:50
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İsrail, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim biriminin boşaltılması kararından vazgeçti

İsrail, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim biriminin boşaltılması kararından vazgeçti
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(AA) - İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now Hareketinin (Barış, Hemen Şimdi) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki Homesh kaçak yerleşim biriminin boşaltılmasıyla ilgili davaya bugün devam edildiği aktarıldı.

Hükümetin, kaçak yerleşimin boşaltılması yönündeki tutumunu değiştirme kararını İsrail Yüksek Mahkemesine ilettiği ifade edilen açıklamada, kaçak yerleşim birimi aleyhinde herhangi bir tedbir uygulanmayacağı kaydedildi.

Peace Now Hareketinin açıklamasında, İsrail hükümetinin, Filistin topraklarında kurulan Homesh kaçak yerleşim birimini yasallaştırma planının, uluslararası hukukun açıkça ihlali ve Filistin halkına uygulanan apartheid politikalarının bir devamı olduğu vurgulandı.

Haaretz gazetesinin haberinde ise devletin şu ana kadar yerleşimcilerin Homesh'i boşaltması gerektiği yönünde bir tavır sergilediği ancak yeni hükümetin bu tutumunun değişeceğini açıkladığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, mahkemenin, hükümetin yeni tutumu sonrasındaki kararını daha sonra açıklayacağı aktarıldı.

Hükümetin tutumundaki bu değişikliğin, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı Likud Partisi ile Maliye Bakanı olan Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich arasındaki anlaşmaya dayandığı ifade ediliyor.

Bu anlaşmaya göre, kanunda, "hükümetin onayı olmadan inşa edilen kaçak yerleşim birimlerine dokunulmaması" şeklinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Yahudi yerleşimciler, 2005'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Burka" ile "Sile ez-Zahr" köylerinde Homesh yerleşim birimini kurmuş ancak burası bir yıl sonra boşaltılmıştı. Yerleşimciler, ara ara Homesh yerleşim birimine geri dönme talebiyle gösteriler düzenliyor.

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