İsrail bir ülkeyi daha açık açık tehdit etti!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güneydeki Nebatiye kentine bağlı Tul beldesindeki bir binanın işaretlendiği harita paylaştı.

Adraee, Tul beldesindeki söz konusu binanın Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istedi.

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İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.