İsrail BM askerlerini vurdu

İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a karşı düzenlediği bir saldırı, BM Barış Gücü (UNIFIL) askerlerini de hedef aldı. Cuma günü, İsrail’in güney Lübnan’da BM Barış Gücü gözetleme kulesine yakın bir noktada gerçekleştirdiği saldırıda iki BM barış gücü askeri yaralandı. İsrail ordusu, Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü bölgede meydana gelen patlamaların, BM Barış Gücü’nün ana üssünü de ikinci kez sarstığını duyurdu. BM, bu gelişmenin ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, BM personelinin güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Olay sonrası, Fransa, İsrail'in Paris Büyükelçisi’ni çağırarak saldırıya ilişkin açıklama talep etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise İsrail Savunma Bakanı'na BM Barış Gücü’nün güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Rusya da İsrail’in BM personeline yönelik düşmanca eylemlerini kınadı ve bu tür saldırılardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise saldırıları kınayan bir açıklama yaptı.

İsrail ordusu, iki BM barış gücü askerinin yaralanmasına ilişkin derin endişe duyduklarını ifade etti. İsrail, saldırının Hizbullah ile süren çatışmalar sırasında gerçekleştiğini, ancak saatler öncesinden BM personelini sığınaklara çekilmeleri için uyardıklarını belirtti. Yaralanan askerlerin Sri Lanka uyruklu olduğu açıklandı.

İSRAİL-HİZBULLAH ÇATIŞMALARI

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar, yaklaşık bir yıl önce, Hizbullah’ın Filistinli Hamas’a destek vermek amacıyla kuzey İsrail’e roket atmasıyla başlamıştı. İsrail’in güney Lübnan, Beyrut’un güney banliyöleri ve Bekaa Vadisi’ne yönelik bombardımanı, Hizbullah’ın birçok üst düzey liderini hedef aldı. Bu süre zarfında İsrail, sınır ötesi kara operasyonları düzenlerken, Hizbullah da İsrail’e yönelik roket saldırılarını artırdı. Son olarak Beyrut’un merkezine düzenlenen bir saldırıda 22 kişi yaşamını yitirirken, 139 kişi yaralandı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıların ülkeye ağır bedeller ödettiğini belirtti.

İsrail, Lübnan’daki askeri operasyonlarının, kuzey İsrail’i Hizbullah roketlerinden koruma amacı taşıdığını savunuyor. İsrail’in genişleyen operasyonları, Lübnan hükümetine göre, son bir yıl içinde 1,2 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine yol açtı. Çatışmalarda 2.100’den fazla kişi hayatını kaybetti, 10.000’den fazla kişi ise yaralandı. Ölü sayısı, siviller ve savaşçılar arasında ayrım yapmasa da kadınlar ve çocuklar da bu kayıplar arasında yer alıyor. Hizbullah’ın İsrail’e yönelik roket saldırılarında ise en az 54 kişi hayatını kaybetti, bunların yarısından fazlası sivil.

İSRAİL VE HİZBULLAH’IN AÇIKLAMALARI

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Cuma günü yayımlanan bir videoda, İsrail’in askeri operasyonlarının, bölgeye güvenlik ve istikrar getirilene kadar devam edeceğini söyledi. Halevi, “Kuzeydeki halkın güven içinde evlerine dönmesini sağlamak için bu operasyonları sürdüreceğiz” dedi. Hizbullah’ın medya ofisi başkanı Muhammed Afif ise, İsrail saldırılarıyla yerinden edilen Lübnanlıların kısa sürede evlerine döneceğini belirtti. Afif, Hizbullah’ın önceliğinin İsrail’i askeri olarak yenmek olduğunu ancak diplomatik girişimlere de açık olduklarını ifade etti.

BEYRUT’TA AİLE FACİASI

Beyrut’ta İsrail’in hava saldırılarından sonra yaralıların getirildiği bir hastanede, sağlık personeli zor anlar yaşadı. Makassed Hastanesi Tıp Departmanı Başkanı Wael el-Jaroush, hastaneye üç kişinin ceset parçalarıyla getirildiğini belirtti. Saldırılarda bir aileden sekiz kişi, aralarında üç çocuğun da bulunduğu güvenlik kaynaklarına göre hayatını kaybetti. Aile, güney Lübnan’daki evlerinden tahliye edilmişti.

İsrail ordusu, kuzey İsrail’de bir Taylandlı işçinin de Lübnan’dan ateşlenen bir mühimmat nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Hava Kuvvetleri ise Hizbullah’a ait tanksavar füzeleriyle saldırılar gerçekleştiren bir komutanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ancak Hizbullah, bu iddia hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Orta Doğu’daki gerilim, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırısına karşı İsrail’in vereceği yanıtın beklentisiyle tırmanmaya devam ediyor.