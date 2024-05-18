İsrail bulunduğu yeri açıkladı. 7 Ekim saldırısının simgesi olmuştu

İsrail Savunma Kuvvetleri, Refah'a düzenlediği operasyonda Itzik Gelernter, Shani Louk ve Amit Buskila adlı üç rehinenin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında bir kamyonetin arkasına yükleyerek kaçırdığı 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk'un cesedinin bulunduğunu ilan etti. Louk'un yarı çıplak halde taşındığı fotoğraf, 7 Ekim saldırılarının en ikonik görüntüsü olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu cesetlere ulaşıldıktan sonra yaptığı açıklamada içinde bulundukları durumu "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi. Açıklamasının devamında "Yaşayan ya da öldürülen tüm rehinelerimizi Hamas'ın elinden alacağız. Ne pahasına olursa olsun bunu yapacağız" diye konuştu.

İsrail ordusu, cesetlerin nerede bulunduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. Rehine Aileleri Forumu Genel Merkezi ise yaptığı açıklamada "Onların cesetlerinin geri getirilmesi, tüm kardeşlerimizin esarette neler çektiklerini anlatan en canlı, en vurucu alametler. Ölülerimizi onlara uygun bir şekilde defnedeceğiz. Yaşayanların ise bunu unutması için çabalayacağız. Umarız diğerlerine de bir an evvel ulaşılır" ifadelerine yer verdi. .

7 Ekim'deki saldırıda Hamaslı militanlar çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişiyi öldürdü, 250'ye yakın kişiyi de kaçırdı. 7 Ekim'den bu yana rehinelerin yarıya yakını serbest bırakıldı. İsrail, Gazze'de hala 100'e yakın rehinenin canlı, 30'unun ise ölü olarak Hamas'ın elinde bulunduğunu iddia ediyor.