İsrail Cenin'i vurdu. 7 kişi öldü

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde Filistinlilere yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Şehitler Kavşağı yakınlarında toplanmış olan Filistinli gençlerden altısı hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölenlerin kimliklerini ve yaralı sayısını açıkladı. Filistin resmi haber ajansı WAFA ise, saldırıda ölen Filistinlilerden dördünün aynı aileden kardeş olduklarını duyurdu.

İsrail askerleri, saldırının ardından Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı’na da girdi. Buldozerlerle kentin sokaklarını ve binalarını yıkan İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerine de baskınlar yaptı.

Filistinliler, İsrail askerlerine taş ve molotof kokteylleriyle karşılık verdi. Çıkan çatışmalarda, çok sayıda Filistinli yaralandı veya gözaltına alındı.