İsrail 'çocuklara zarar veren ülkeler' listesine alındı

BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail ordusunu Gazze’de süren operasyonlarda çocuklara zarar veren ülke ve kuruluşların kara listesine koyma kararına ilişkin resmi bildirim aldığını duyurdu.

İSRAİL KARARA TEPKİLİ

Alınan kararın “şok edici ve yanlış” olduğunu iddia eden Erdan, BM Genel Sekreterinin “İsrail’e karşı nefretle hareket ettiğini” öne sürerek, kara listeye alınan tek kişinin BM Genel Sekreteri Guterres olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail’in kara listeye alınmasına ilişkin karar hakkında X sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler’in Hamas’ın saçma iddialarını benimsediğini öne sürerek “BM’nin kendisini tarihin kara listesine koydu” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun “dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu" öne süren Netanyahu, BM Genel Sekreteri Guterres’in alacağı herhangi bir kararın bunu değiştiremeyeceğini iddia etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Israel National News'in yaptığı habere göre, BM Genel Sekreteri Guterres’in, İsrail'in Washington'daki askeri ataşesi Tümgeneral Hedi Silberman'ı gelişme hakkında bilgilendirdiği belirtilmişti.

Guterres’in, Silberman'a, Rusya ile terör örgütleri IŞİD, El Kaide ve Boko Haram'ın yanı sıra İsrail'i de "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara listeye dahil etmeye karar verdiğini iletmişti.

Habere göre, BM Genel Sekreteri Guterres'i bu adımdan vazgeçirmeye yönelik tüm çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığı bildirilen İsrail’e, gelecek haftadan itibaren yayınlanacak kara listede yer verilecek.

Listede İsrail devletinin adının açık şekilde geçmeyeceği ancak mevcut durumun sorumlusunun "İsrail ordusu" olarak tanımlanması bekleniyor.