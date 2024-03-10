İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Hollanda'da protesto edildi

Kaynak: AA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Hollanda'da protesto edildi
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Holokost Müzesi’nin açılışı ve resmi ziyaret için gittiği Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da protesto edildi.

Binlerce Hollandalı, Amsterdam'da Holokost Müzesi'nin yakınlarında toplandı.

Eylemciler, polisin geniş güvenlik tedbirleri nedeniyle müze ve yakınlarındaki Portekiz Sinagogu'nun bulunduğu alana yaklaştırılmadı.

Müzeye giden güzergahlardaki meydanlarda bir araya gelen protestocular, "Geçmişi hatırla, suçluyu yakala", "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdur", "Yahudiler soykırıma karşı", "Yahudilik siyonizmi reddeder" ve "Herzog, burada istenmiyorsun" yazılı pankartlar açtı.

Aralarında Yahudi grupların da olduğu binlerce gösterici, Kral Willem-Alexander ile müzenin açılışını yapan Herzog aleyhine sloganlar attı.

Filistin bayrakları sallayan protestocular, "Amsterdam, soykırıma hayır diyor!" diye bağırdı.

Göstericilerden bazıları, Herzog'un geçeceği güzergahta "Geri dön, Uluslararası Ceza Mahkemesine doğru yolu takip et" yazılı yön tabelası şeklindeki dövizlerle bekledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre duvarlara Filistin temalı çıkartmalar yapıştıran kadın protestocu gözaltına alındı.

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