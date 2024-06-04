ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ve İsrail Başbakan'ı Binyamin Netanyahu’nun “İyi değil, boşluklar var” değerlendirmesinde bulunduğu ateşkes önerisine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan flaş bir çıkış geldi.

Herzog, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze'de güvenlik çıkarlarını koruyacak ve rehinelerin iadesini sağlayacak olan her türlü anlaşmayı destekleyeceğini bildirdi.

İsrail Cumhurbaşkanından flaş Gazze açıklaması. ‘Her türlü anlaşmayı destekliyorum’

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Gazze’de İsrail'in çıkarları koruyan rehinelerin bırakılmasını sağlayacak her türlü anlaşmayı desteklediğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ve İsrail Başbakan'ı Binyamin Netanyahu’nun “İyi değil, boşluklar var” değerlendirmesinde bulunduğu ateşkes önerisine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan flaş bir çıkış geldi.

Herzog, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze'de güvenlik çıkarlarını koruyacak ve rehinelerin iadesini sağlayacak olan her türlü anlaşmayı destekleyeceğini bildirdi.

BIDEN'IN ÖNERİSİNDEN SONRA YAŞANANLAR

Biden tarafından açıklanan 3 aşamalı önerinin İsrail'e ait olduğunu söylense de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşı sürdüreceklerini bildirmişti.

Ayrıca İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Hamas ise Biden'ın açıklamasından sonra, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını açıklamıştı.