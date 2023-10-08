İsrail Cumhurbaşkanı’ndan savaş açıklaması “Göz açıp kapayınca kadar bitmez”

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, zor günlerin kendilerini beklediğini, "çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar" bitmeyeceğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı’ndan savaş açıklaması “Göz açıp kapayınca kadar bitmez”

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin, halka hitaben bir konuşma yaptı.

İsrail'in bugünlerde içerisinde bulunduğu gelişmelerin, geniş kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu dile getiren Herzog, "Böylesi bir savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez. Düşmanlarımız önemli psikolojik çabalar sarf ediyor; siber saldırı, gerçek olmayan görüntüler ve raporlar yayınlayarak. Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak" ifadelerini kullandı.

Herzog, "Tartışmasız bir gerçek olarak, başarmanın dışında İsrail devletinin başka bir seçeneğinin olmadığını" söyledi.

Rehavete kapılmamalarını isteyen Herzog, kendilerini zor günlerin beklediğini, "düşmana karşı birleşmenin ve tek yumruk gibi hareket edilmesi" gerektiğini kaydetti.

herzog1.jpg

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İlgili Haberler
Yılmaz Özdil sosyal medyadan cihad çağrısı yapanlara sert çıktı: Pentagon bile bizle başa çıkamaz
Biden ABD ordusunu İsrail’e gönderiyor
İsrail, Gazze Şeridi’nde 800 noktayı vurdu
İsrail, Gazze Şeridi’nde 800 noktayı vurdu
İsrail, İslam Bankası’nı vurdu
İsrail 677'den fazla vatandaşının öldüğünü açıkladı
Hamas’ın İsrail'de saldırdığı festivalin görüntüleri ortaya çıktı
Zara konseri İsrail saldırısı yüzünden iptal edildi
İsrail sınırdaki hava savunma sistemini yeniden aktifleştirdi
İsrail sınırdaki hava savunma sistemini yeniden aktifleştirdi
Hizbullah: İsrail'deki saldırılar konusunda tarafsız değiliz
Hizbullah: İsrail'deki saldırılar konusunda tarafsız değiliz
Karganın İsrail bayrağını yerinden çıkardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Karganın İsrail bayrağını yerinden çıkardığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı
Papa'dan Filistin ve İsrail'e barış çağrısı
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Öne Çıkanlar
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Son Haberler
Güntekin Onay'ın İsmail Kartal yorumu gündem oldu: Ne olacak merak ediyorum Spor
Güntekin Onay'ın İsmail Kartal yorumu gündem oldu: Ne olacak merak ediyorum
Yılmaz Özdil sosyal medyadan cihad çağrısı yapanlara sert çıktı: Pentagon bile bizle başa çıkamaz Gündem
Yılmaz Özdil sosyal medyadan cihad çağrısı yapanlara sert çıktı: Pentagon bile bizle başa çıkamaz
Kilis’te güven ve huzur uygulaması Gündem
Kilis’te güven ve huzur uygulaması
Kemal Özdeş'ten hakem Mete Kalkavan'a eleştiri: Buna çok üzülüyorum Spor
Kemal Özdeş'ten hakem Mete Kalkavan'a eleştiri: Buna çok üzülüyorum
Arsenal Manchester City'i son dakikalarda yıktı Spor
Arsenal Manchester City'i son dakikalarda yıktı
Manchester City yıkıldı. Arsenal kazandı Spor
Manchester City yıkıldı. Arsenal kazandı