28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıya ilişkin 42 kişi gözaltına alındı

Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıya ilişkin 42 kişi gözaltına alındı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 42 Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:09
Takip Et

İsrail Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıya ilişkin 42 kişi gözaltına aldı

Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıya ilişkin 42 kişi gözaltına alındı
+
Aa
-

İsrail Polis Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'teki saldırı ile ilgili gözaltı operasyonları gerçekleştirildiği belirtildi.

Polis tarafından öldürülen olayın faili Filistinli Hayri Alkam'ın ailesi, yakınları ve çevresine yönelik sürdürülen operasyonlarda 42 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma sürecine ilişkin yayın yasağı getirildiği duyuruldu.

Saldırıyı gerçekleştiren 21 yaşındaki Hayri Alkam'ın Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde olduğu ve Tur Mahallesi'nde yaşadığı paylaşıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre ise, İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilişkili en az 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU

Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagogun yakınlarına cuma gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na önceki gün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı en az 30 Filistinli hayatını kaybetti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
3
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
4
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
5
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
6
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Evlilik teklifi aldığı anda sinir krizi geçirdi
﻿Evlilik teklifi aldığı anda sinir krizi geçirdi
﻿Evlilik teklifi aldığı anda sinir krizi geçirdi
﻿ABD'de 85 araç birbirine girdi
﻿ABD'de 85 araç birbirine girdi
﻿ABD'de 85 araç birbirine girdi
﻿Kahraman şoför 25 turistin hayatını kurtardı 
﻿Kahraman şoför 25 turistin hayatını kurtardı 
﻿Kahraman şoför 25 turistin hayatını kurtardı 
﻿3 yıldır açılmayan buzdolabını tertemiz yaptı
﻿3 yıldır açılmayan buzdolabını tertemiz yaptı
﻿3 yıldır açılmayan buzdolabını tertemiz yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.