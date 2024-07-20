İsrail duyurdu. Lübnan'a 45 roket atıldı

Kaynak: AA
İsrail duyurdu. Lübnan'a 45 roket atıldı

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile, Batı Celile bölgelerine ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 45 roket fırlatıldığını bildirdi.

Ordunun X sosyal medya platformunda yayımladığı açıklamaya göre, Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne yaklaşık 30 roket atıldı. Hava savunma sistemlerinin bazı roketleri başarıyla imha ettiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtiliyor. Roketler nedeniyle meydana gelen yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ifade edildi.

Lübnan'dan Batı Celile bölgesine 10 ve Yukarı Celile bölgesine 5 roket fırlatıldığı belirtilirken, bu saldırılar sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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