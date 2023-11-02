İsrail ekonomisini savaş vurdu. 46 bin kişi işten çıkarıldı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 46 bin İsraillinin işten çıkarıldığını duyurdu.

İsrail ekonomisini savaş vurdu. 46 bin kişi işten çıkarıldı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İsrail'in geçen ay 350 bin kişiyi yedek askerlik görevi için Gazze Şeridi ve Lübnan sınırına göndermesi iş gücünü olumsuz etkiliyor.

İsrail Çalışma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki iş gücünün yüzde 18'ine tekabül eden 760 bin İsraillinin halihazırda çalışmadığı ifade edildi.

Açıklamada, bu durumun 3 nedeni olarak, İsrailli işçiler ve çalışanların orduda görev yapması, Gazze çevresinde ikamet etmeleri ya da çocuklarıyla beraber evde kalmaları sıralandı.

Açıklamada ayrıca 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 46 bin İsraillinin işten çıkarıldığı bilgisi verildi.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, İsrail'de çalışan yaklaşık 140 bin Filistinli işçi, bu rakamlara dahil değil.

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