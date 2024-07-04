İsrail Filistinlilere ait 2 evi yıktı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, El Halil'deki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cubur, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın El Halil kenti doğusundaki Birik köyüne düzenlediği baskında, İsrail askerlerinin Yakub Burkan ve Said Burkan'a ait olan 60 metrekarelik iki evi ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıktıklarını aktardı. Cubur, Burkan ailesine ait diğer altı evin de köyde aynı gerekçeyle yıkım tehdidi altında olduğunu belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, 2024'ün ilk yarısında İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te yaklaşık 318 ev ve tesis yıktı. Bu yıkımlar, 632 Filistinliyi etkiledi; bunların içinde 292 çocuk ve 199 kadın bulunuyor.