İsrail Gazze’de 2 çocuğu öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı habere göre, İsrail, Gazze kentinde Ebu Hudra ailesine ait bir evi hava saldırısıyla vurdu.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk ve 4 sivilin bulunduğu belirtilirken, 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi. WAFA haberinde ayrıca, İsrail topçu birliklerinin Gazze'nin eş-Şucaiye Mahallesi'nde sivil yerleşim bölgelerine ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinlinin öldüğü, 86 bin 429 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının da ciddi şekilde zarar gördüğü vurgulandı.