İsrail Gazze’de 2 evi vurdu

Kaynak: AA
İsrail Gazze’de 2 evi vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında, 2 ev hedef alındı ve çok sayıda kişi öldü ya da yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin kuzeyinde bulunan Gazze Şeridi'nde 2 evi bombaladı.

Bu saldırı sonucunda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.Yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Eş-Şati Mülteci Kampı ve Dabit bölgelerinde 2 evin hedef alındığı ihbarı üzerine olay yerlerine intikal etti" ifadesi kullanıldı.

Daha önce Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan bir açıklamada ise, İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı ve doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısının 43'e çıktığı, enkaz altında kalanların olduğu ve onlarca kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, Gazze kentinde gerçekleştirdiği bu saldırıların "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" öne sürmüştü.

Hamas ise Şati saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in yerleşim alanlarını hedef aldığını, çocuklar, kadınlar ve yaşlılara yönelik yeni bir katliam gerçekleştirdiğini" ifade etmişti.

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