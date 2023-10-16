İsrail Gazze’de 250 noktayı böyle yerle bir etti

İsrail Hava Kuvvetleri Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait 250 hedefi dümdüz etti. Görüntüler infial yarattı.

KAYNAK: DHA
İsrail Gazze’de 250 noktayı böyle yerle bir etti

İsrail ile Hamas arasındaki savaşın şiddeti artıyor. Çatışmaların 10. gününde art arda açıklamalar gelirken yüzlerce insan hayatını kaybetti. İsrail art arda Gazze'yi bombalıyor.

İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile ortak operasyonlarla Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait olduğu ifade edilen 250 hedefin vurulduğunu duyurdu.

IAF’tan yapılan açıklamada, “Hamas'ın ulusal güvenliğinin güney bölgesi komutanı ortadan kaldırıldı.

Savaş uçakları, helikopterler ve uçaklar Gazze Şeridi'ndeki terörist hedeflere saldırmaya devam ediyor.

IDF gün boyunca çoğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olmak üzere yaklaşık 250 askeri hedefe saldırdı” denildi.

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