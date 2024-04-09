İsrail Gazze'de belediye binasını vurdu. Belediye başkanı ve çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan bombalamasının sonucunda El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri ile birçok Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze’deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail’in saldırısının ardından, aralarında Belediye Başkanı Gamri'nin de bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki hükümet, El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri'yi öldürülmesini, kaos ve kargaşa ortamı yaratmayı ve insani krizi büyütmeyi hedefleyen bir savaş suçu olarak değerlendirdi.