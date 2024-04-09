İsrail Gazze'de belediye binasını vurdu. Belediye başkanı ve çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi

Kaynak: AA
İsrail Gazze'de belediye binasını vurdu. Belediye başkanı ve çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail, Gazze şeridinin ortasındaki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan belediyeye ait ortak hizmetler binasına saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda, Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri ile çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan bombalamasının sonucunda El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri ile birçok Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze’deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail’in saldırısının ardından, aralarında Belediye Başkanı Gamri'nin de bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki hükümet, El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri'yi öldürülmesini, kaos ve kargaşa ortamı yaratmayı ve insani krizi büyütmeyi hedefleyen bir savaş suçu olarak değerlendirdi.

gazze.jpg

Son Haberler
İsrail'den yaptırım kararına küstah yanıt. Amerikan kongresine emir verdiler Dünya
İsrail'den yaptırım kararına küstah yanıt. Amerikan kongresine emir verdiler
Suç makinesi adam dehşet saçtı Gündem
Suç makinesi adam dehşet saçtı
Kuğularının yürek ısıtan buluşması viral oldu Video
Kuğularının yürek ısıtan buluşması viral oldu
Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Spor
Olympiakos Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bayram tatilinin 3 günlük bilançosu açıklandı: 19 ölü 2 bin 912 yaralı Gündem
Bayram tatilinin 3 günlük bilançosu açıklandı: 19 ölü 2 bin 912 yaralı
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cipiyle çarptığı kazada babasını kaybeden kişi şikayetçi olmadı. Nedenini açıkladı Spor
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cipiyle çarptığı kazada babasını kaybeden kişi şikayetçi olmadı. Nedenini açıkladı
Hamas’tan ateşkes ve esir takası açıklaması Dünya
Hamas’tan ateşkes ve esir takası açıklaması