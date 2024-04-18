İsrail Gazze’de belediye binasını vurdu. Tamamen yıkıldı

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in bu tür saldırılarla hizmet kurumlarının görevlerini yerine getirmesini veya insani yardım sağlamasını engellediğini belirtti. İsrail’in hizmet kurumlarına yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumdan tepki gösterilmesi çağrısında bulundu.

7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’yi işgalinin ardından, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve özellikle Mescid-i Aksa’ya yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle İsrail’e geniş çaplı bir saldırı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685 çocuk, 9 bin 670 kadın olmak üzere toplamda 33 bin 970 Filistinli hayatını kaybetti ve 76 bin 770 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere toplamda 604 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

24 Kasım 2023’te başlayan ve daha sonra 3 gün uzatılan “insani ara” sırasında, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi hala tutuklu bulunduruyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 468 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten beri süren çatışmalarda 278 Hizbullah üyesi, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi üyesi, 13 Hamas üyesi, 12 İslami Cihad üyesi, 7 İsrailli sivil ve 11 asker hayatını kaybetti.