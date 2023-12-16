İsrail Gazze’de yine evleri hedef aldı. 14 ölü 9 yaralı

Kaynak: İHA
İsrail Gazze’de yine evleri hedef aldı. 14 ölü 9 yaralı
İsrail’in Cibaliye’de iki eve gerçekleştirdiği saldırı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 71. gün neredeyse bitmek üzereyken saldırılar devam ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş, İsrail ordusunun yerel saatle 07.00 sıralarında Gazze şehrinin 4 kilometre kuzeyindeki Cibaliye’de 2 evi hedef aldığını açıkladı.

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Barş, "Cibaliye'de iki evi hedef alan hava saldırısı sonucu şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Evler, Gazze Şeridi genelinde çok sayıda yerinden edilen kişiye ev sahipliği yapıyordu. Tüm yaralılar ve cansız bedenler Cibaliye'nin kuzeyindeki sağlık noktamıza getirildi. Enkaz altında çok daha fazlası var. Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri daha fazla kişiyi çıkarmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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