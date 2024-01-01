İsrail Gazze'deki 29 askerini yanlışlıkla öldürdü

Kaynak: İHA
İsrail Gazze'deki 29 askerini yanlışlıkla öldürdü
İsrail ordusu, Gazze’de kara operasyonunda "yanlışlıkla" öldürülen asker sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları yaklaşık 3 aydır sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’de 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda “yanlışlıkla” öldürülen asker sayısının 29’a çıktığını duyurdu.

İsrail askerlerinden 18'inin yanlış kimlik tespiti, 2 askerin açılan ateş, diğer askerlerin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi, zırhlı araçların altında kalması gibi çeşitli kazalarda öldüğü ifade edildi.

IDF tarafından açıklanan verilere göre kara operasyonunun başlamasından bugüne dek her hafta 2-6 asker çeşitli sebeplere yanlışlıkla öldürüldü. IDF, kazaların sebebini bölgede çok fazla asker bulunması, iletişim sorunları, askerlerin yorgun olması ve kurallara dikkat etmemesi olarak açıkladı.

İsrail ordusunun kara operasyonunda hayatını kaybeden toplam İsrailli asker sayısı ise 170’e ulaştı.

İSRAİL’E GECE BOYUNCA 20’DEN FAZLA ROKET ATILDI

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, gece boyunca İsrail topraklarına 20’den fazla roket atıldı. Roketlerin büyük bir kısmını Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edilen açıklamada, İsrail’in güneyinde sınıra yakın bölgelerde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Sağlık yetkilileri tarafından şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

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