İsrail Gazzeli sivillere 6 saat süre verdi

Gazze'ye kara harekatı başlatan İsrail'den yeni açıklama geldi. İsrail, Gazze'de yaşayan sivillerin güneye geçmesi için 6 saat süre verdi.

İsrail Gazzeli sivillere 6 saat süre verdi

Hamas’ın saldırısı sonrası Gazze’yi havadan vuran İsrail, kara harekatına başladı. İsrail, piyade ve tanklarının Gazze Şeridi içinde saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordu sözcüsü Daniel Hagari, kara harekatına ilişkin “Küçük çaplı baskınlar, Hamas'ın roket ekiplerine saldırmak ve kaçırılan rehinelerin yeri hakkında bilgi almak amacıyla gerçekleştirildi” dedi.

İNTERNETİ KESECEKLERİNİ DUYURDU

Gazze'ye su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı alan İsrail'den yeni bir açıklama geldi.

İsrail İletişim Başkanlığı, yarından itibaren Gazze'ye interneti tamamen keseceklerini duyurdu.

İSRAİL SİVİLLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerden güneye gitmelerini istemesinin ardından bölgedeki camiler ve Hamas yetkilileri Gazzelilerden evlerinde kalmasını istemişti.

Gazze'deki camilerde, "Evlerinize tutunun, toprağınıza tutunun" anonsları yapılırken Hamas da Filistinlilere çağrı yaparak İsrail'in söz konusu uyarısını görmezden gelmelerini istemişti.

İsrail’den yapılan son açıklamada ise sivillerin güvenli geçişi için 10.00-16.00 saatleri arasında süre verildiği belirtildi.

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