İsrail Gazze'yi bombalıyor

İsrail ordusu Gazze'ye hava bombardımanı başlattığı bildirildi.

KAYNAK: AA
İsrail Gazze'yi bombalıyor

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı. Bombardıman sonrası Gazze'den dumanların yükseldiği öğrenildi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'in güney bölgelerine "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı. Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak Gazze Şeridi'ne götürdü.

İsrail hükümeti yaşananların ardından savaş ilan etti ve Gazze'ye bombardıman başlattı. Ağır bombardımana uğrayan Gazze'den dumanların yükseldiği görülüyor.

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